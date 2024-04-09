Удар из Беларуси и войска НАТО в Украине: военный эксперт назвал четыре сценария

Воинственные заявления Лукашенко не стоит недооценивать, однако есть нюанс

Неделю назад самопровозглашенный президент Александр Лукашенко сделал громкое заявление о подготовке Беларуси к войне. Однако спустя семь дней особой подготовки не видно. Но и дыма без огня, как известно, не бывает. Учитывая, что Лукашенко не уточнял, с кем именно готовится воевать, напряглись и Украина, и Запад.

Как напряглась недавно Россия – после заявлений французского президента Эммануэля Макрона, который не исключил отправку войск в Украину. Появилось немало версий того, как именно они могут тут пригодиться. Не исключалось и их привлечение для охраны украинско-белорусской границы, что высвободило бы находящиеся там силы и средства ВСУ для собственно фронтовых дел.

Военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский прокомментировал "Телеграфу" бряцанье оружием со стороны Лукашенко, а также перспективу появления войск стран — членов НАТО в Украине.

По мнению полковника, воинственные заявления Лукашенко не стоит недооценивать.

"С середины апреля 2022-го т. н. вооруженные силы РБ (по факту — белорусский корпус российской армии) пребывают в состоянии перманентной боевой подготовки. Они проводят постоянные учения, тренировки, проверки боеготовности, ротации личного состава на наших границах. Состоялось уже несколько мероприятий по мобилизационной подготовке, подсчитали соответствующие ресурсы. Фактически Беларусь в одном шаге от объявления мобилизации", – считает Сергей Грабский.

И это, акцентирует он, не может не пугать. Но не так Украину, как западных соседей Беларуси.

"На нашем направлении мы не наблюдаем чрезвычайной активности или подготовки к ней. Не говоря о том, что самостоятельно белорусский корпус российской армии не способен проводить какие-то активные наступательные действия против нашей страны, которая воюет уже десять лет. Наши Силы обороны пребывают в высшей степени готовности для отражения любых агрессивных действий. В том числе со стороны РБ. Именно поэтому атаку на Украину со стороны Беларуси я рассматриваю сейчас как маловероятную", – отмечает эксперт.

То ли дело – угроза для Литвы, акцентирует он. И напоминает, что белорусский диктатор уже не раз делал выпады в адрес балтийских государств, проводил провокационные маневры у литовской границы.

"Агрессия именно в том направлении становится всё более реалистичной, – считает полковник. – Особенно учитывая неоднократные намеки на важность для Кремля взять под свой контроль "Сувалкский коридор" – сухопутный отрезок длиной около 100 км, который гипотетически мог бы соединить территорию Беларуси с Калининградской областью РФ (в настоящее время там проходит граница Польши с Литвой). Кстати, такой сценарий приводила зимой и немецкая пресса".

При этом, продолжает Сергей Грабский, надо понимать, что самостоятельно белорусский корпус, даже нарастив свой боевой потенциал до 100-тысячной группировки, вряд ли решится на такие действия. Но если начнется перемещение в РБ воинских контингентов РФ (особенно тех, что имеют опыт ведения боевых действий), нельзя исключать развязывания ими боевых действий против Литвы.

"Кремль не остановит то, что это может быть воспринято как нападение на страну — члена НАТО, – уверен эксперт. – Дело в том, что невнятная, неповоротливая политика Запада (в том числе в ракурсе российско-украинской войны) дает РФ повод становиться всё более наглой. И она вполне может напасть на Литву, решая две важные для себя стратегические задачи.

Во-первых, прорубание "коридора" в Калининградский анклав, по сути, соединяя его с территорией РФ (Беларусь сейчас фактически оккупирована, там действует марионеточный режим, который может быть в любой момент заменен Кремлем). Во-вторых, отрезание сухопутных коммуникаций балтийских стран от Большой Европы. Что в серьезной мере может стать помехой для маневров, перемещения на этот театр военных действий подразделений союзников Литвы по НАТО".

По словам полковника, не следует забывать и о недавнем создании в РФ такого отдельного органа управления оперативно-стратегического уровня, как Ленинградский военный округ. Он никак не угрожает Украине, но несет риски для той же Литвы.

"Именно поэтому мы видим довольно активную реакцию на такие вызовы – как со стороны стран Балтии, так и НАТО в целом, – акцентирует Сергей Грабский. – Придает неопределенности и ситуация с ядерным оружием. Есть оно в РБ или нет? Если есть – то тактическое, находящееся под полным контролем РФ. Такого присутствия пока не наблюдается. Хотя макеты, элементы обеспечения ядерного оружия вполне могут находиться на белорусской территории".

А вот французские войска на украино-белорусской границе – это из разряда фантастики, уверен эксперт.

"Это идиотские размышления, не имеющие под собой никаких политических, юридических, военных оснований. У нас нет сейчас с Францией соглашения, по которому она готова обеспечивать безопасность украинских границ. Просто для примера – РФ имеет подобное соглашение с Арменией. Поэтому армяно-турецкую границу охраняют Пограничные войска российской ФСБ. Но, во-первых, заключить такое соглашение – дело не быстрое. Во-вторых, французы просто на это не пойдут, потому что имеют определенные обязательства в рамках коллективной безопасности НАТО", – поясняет Сергей Грабский.

Но, уточняет он, французские военнослужащие (как и представители других стран — членов НАТО) могут находиться в Украине в качестве миссии по тренировке наших бойцов. При условии, что ВР даст согласие.

"Современная Франция никогда не вела боевые действия такого масштаба, как ведем сейчас мы. И первое же боестолкновение с россиянами может обернуться для французов большими потерями, – предупреждает полковник. – Да, французские военные периодически сражаются в разных частях мира. Но не с армией, подобной российской, оснащенной авиацией, тяжелой военной техникой, огромным количеством арты и ракет, кораблями, подлодками и так далее.

Как правило, французам противостоят парамилитарные формирования на джипах с пулеметами и гранатометами, а то и вовсе — на верблюдах с автоматами. Столкнуться же с такой готовой воевать и убивать силой, как российская армия, – это попасть в мясорубку. Мы к этому готовы, мы это переживаем уже который год. А французы – вряд ли".

Никто за нас не будет выполнять военные задачи, уверен Сергей Грабский. Поэтому советники, тренера в неких учебных центрах, некая помощь в рамках технического или логистического тылового обеспечения со стороны зарубежных партнеров – да. Участие в боевых действиях, в охране границ – нет.

"Но экспедиционный корпус НАТО, либо отдельные контингенты некоторых стран блока могут гипотетически оказаться на территории Украины в случае вторжения РФ на территорию одной из стран Альянса, – считает эксперт. – Тогда мы можем говорить о совместных боевых действиях НАТО и Украины против общего врага – РФ и ее сателлитов".