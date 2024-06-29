"Хай не переживають": українські прикордонники прокоментували вкиди Білорусі щодо ситуації на кордоні

Заяви Білорусі у стилі "звідки готувався наступ"

Білорусь все частіше запускає в інформаційний простір вкиди про зростання напруги на кордоні з Україною, особливо на Житомирщині, через посилення лінії розмежування з боку нашої держави. Насправді ж ці заяви більше схожі на тези "звідки готувався наступ", які лише виправдовують причетність Білорусі до нападу на Україну.

Україна ж робить те, що необхідно для захисту власних територій, у тому числі посилюючи кордон. Про це у коментарі "Телеграфу" сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.

За його словами, Білорусь вдається до всіх можливих вкидів та наговорила стільки, що вже й сама могла заплутатись у власних тезах. Але у сухому підсумку це все знову дуже нагадує тези про те "звідки готувався наступ", навіть, може, вже й карти намалювали.

"Приємно звісно, що вони не забувають про нашу державу, але хай не переживають. Україна не становить для них загрози, ми навпаки вимушені оборонятися, в т.ч. і на білоруському напрямку, адже Білорусь продовжує підтримувати терористів і свого часу відкрила російським загарбникам свій кордон. Україна захищає і захищатиме свої території від нападок ворогів", — сказав речник.

Демченко зауважив, що розповіді про зброю та нібито засоби терору з боку Україні цілком "у стилі Білорусі". Проте напрямок з боку Білорусі буде вважатись загрозливим доти, доки ця країна підтримуватиме Росію. А отже кордон потребує посилення захисту.

"Попри все це, поки Білорусь перебуватиме в орбіті впливу країни-терористки, доти для України цей напрямок залишатиметься загрозливим, і ми робитимемо все від нас залежне і необхідне, аби посилювати наш захист. А що робити з окупантами, які заходять на нашу землю, українські воїни добре знають. Окрім цього, якщо Білорусь не звернула увагу, наша держава також нарощує оборонні фортифікаційні спроможності. І жодних провокаційних дій в цьому немає, поки Білорусь підігруватиме злочинним діям Кремля", — резюмував речник.

Раніше "Телеграф" писав, що, на думку президента Володимира Зеленського, білоруському народу слід розпочати переговори щодо вступу у ЄС після звільнення від російської де-факто окупації.