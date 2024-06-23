"Білоруси як нація вмирають": білоруський доброволець пояснив, у чому відмінність українців

Україна – це останній форпост

Білорус Олексій Назаров ("Психолог"), який після Майдану 2014-го пішов добровольцем до полку особливого призначення "Азов", сказав, що білоруси як нація вмирають, адже були поглинені Росією. Водночас, українці активно борються за своє існування.

Цією думкою Назаров доповнив свою цитату про те, що без свободи України Білорусь ніколи не буде вільною, "Телеграфу" у рамках проекту "Лінія проти". Більше читайте у матеріалі "Українці зберігають ідентичність, а білоруси майже померли як нація: ветеран "Азова" Олексій Назаров".

"Україна — це останній форпост для наших усіх пострадянських країн, який не став поглинений комунізмом, не став поглинений імперською Росією. Україна та українці не втратили свою національну ідентичність. І нація, як живий організм, бореться за своє існування. І поки вона за нього бореться, вона житиме", — сказав військовий.

Він також додав, що Білорусь, на його думку, вже позбавлена потенціалу для боротьби і повільно вмирає, хоч промінчики надії є.

"Білорусь у якийсь період часу, волею долі, збігом обставин втратила потенціал боротьби за своє життя як нація і тепер лише вмирає. Проте люди, які продовжують до нас суду їхати та брати участь у боротьбі за незалежність України, у боротьбі за українську націю, її існування вселяють надію на те, що білоруська нація теж не мертва", — сказав Назаров.

Раніше "Телеграф" писав, що Гомельську область Білорусі, навколо якої ходять тривожні заяви про можливе відкриття другого фронту проти України, готові перевести "на воєнний час". Ця область межує із Київською.