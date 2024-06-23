"Белорусы как нация умирают": белорусский доброволец объяснил, в чем отличие украинцев

Украина — это последний форпост

Белорус Алексей Назаров ("Психолог"), который после Майдана 2014-го пошел добровольцем в полк особого назначения "Азов", сказал, что белорусы как нация умирают, ведь были поглощены Россией. В то же время украинцы активно борются за свое существование.

Этой мыслью Назаров дополнил свою цитату о том, что без свободы Украины Белорусь никогда не будет свободна, "Телеграфу" в рамках проекта "Линия спротиву". Больше читайте в материале "Украинцы сохраняют идентичность, а белорусы почти умерли как нация: ветеран "Азова" Алексей Назаров".

"Украина — это последний форпост для наших всех стран постсоветских, который не стал поглощен коммунизмом, не стал поглощён имперской россией. Украина и украинцы не утратили свою национальную идентичность. И нация, как живой организм, борется за свое существование. И пока она за него борется, она будет жить", — сказал военный.

Он так же добавил, что Беларусь, по его мнению, уже лишена потенциала для борьбы и медленно умирает, хоть лучики надежды есть.

"Беларусь в какой-то период времени, волей судьбы, стечением обстоятельств утратила потенциал борьбы за свою жизнь как нация и теперь только умирает. Однако люди, которые продолжают к нам суда ехать и принимать участие в борьбе за независимость Украины, в борьбе за украинскую нацию, ее существование, вселяют надежду на то, что беларусская нация тоже не мертва. Не полностью, по крайней мере", — сказал Назаров.

Ранее "Телеграф" писал, что Гомельскую область Беларуси, вокруг которой ходят тревожные заявления о возможном открытии второго фронта против Украины, готовы перевести "на военное время". Эта область, к слову, граничит с Киевской.