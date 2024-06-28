У Білорусі показали, звідки готується напад РДК: прикордонники вже напружилися

На кордоні нібито знайшли компоненти для вибухівки

У Білорусі, де почалася раптова перевірка армії, б’ють на сполох через те, що на кордоні з Житомирською областю з’явилися бійці "Російського добровольчого корпуса" (РДК). За словами прикордонників Білорусі, вони нібито воюють на боці ЗСУ.

Про це повідомляє Прикордонний комітет Білорусі. Наголошуються, що бійці виходять до кордону, проводячи рекогносцировку місцевості та розвідку.

Щобільше, також на кордоні, як стверджують у Мінську, було знайдено схованку з компонентами для виготовлення вибухівки. Тому білоруські прикордонники працюють у посиленому режимі.

Кордон України та Білорусі у Житомирській області

"Органами прикордонної служби у взаємодії з міністерством оборони здійснюється комплекс заходів щодо додаткового прикриття державного кордону, посилення контролю за повітряним простором та дотримання режиму на прикордонній території", — йдеться у повідомленні.

За словами білоруських прикордонників, уздовж кордону нібито регулярно відзначаються розвідувальні польоти українських безпілотних літальних апаратів.

"Спроби зальоту безпілотників на нашу територію припиняються з використанням штатного озброєння та технічних засобів радіоелектронної боротьби", — додається у повідомленні.

Додамо, що тиждень тому Білорусь також заявляла, що на кордон нібито прибули спецпризначенці ГУР із важкою технікою.

Раніше "Телеграф" писав, що президент США Джо Байден у ході дебатів зі своїм суперником Дональдом Трампом заявив, що глава Росії Володимир Путін не зупиниться в Україні. Наступними жертвами його агресії можуть стати Польща та Білорусь.