В Беларуси показали, откуда готовится нападение РДК: пограничники уже напряглись

На границе якобы нашли компоненты для взрывчатки

В Беларуси, где началась внезапная проверка армии, бьют тревогу из-за того, что на границе с Житомирской областью появились бойцы "Русского добровольческого корпуса" (РДК). По словам пограничников Беларуси, они якобы воюют на стороне ВСУ.

Об этом сообщает Пограничный комитет Беларуси. Отмечаются, что бойцы выходят к границе, проводя рекогносцировку местности и разведку.

Более того, также на границе, как утверждают в Минске, был найден тайник с компонентами для изготовления взрывчатки. В последствии, белорусские пограничники работают в усиленном режиме.

Граница Украины и Беларуси в Житомирской области

"Органами пограничной службы во взаимодействии с министерством обороны осуществляется комплекс мероприятий по дополнительному прикрытию государственной границы, усилению контроля за воздушным пространством и соблюдения режима на приграничной территории", — говорится в сообщении.

По словам беларусских пограничников, вдоль границы якобы регулярно отмечаются разведывательные полеты украинских беспилотных летательных аппаратов.

"Попытки залета беспилотников на нашу территорию пресекаются с использованием штатного вооружения и технических средств радиоэлектронной борьбы", — добавляется в сообщении.

Добавим, что неделей ранее Беларусь заявляла, что на границу якобы прибыл спецназ ГУР с тяжелой техникой.

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