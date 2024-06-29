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"Пусть не переживают": украинские пограничники прокомментировали вбросы Беларуси насчет ситуации на границе

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Юлия Крутякова Юлия Крутякова
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На самом же деле Украина делает только необходимое для защиты собственных территорий
На самом же деле Украина делает только необходимое для защиты собственных территорий. Фото Коллаж "Телеграфа"

Заявления Беларуси в стиле "откуда готовилось нападение"

Беларусь все чаще запускает в информационное пространство вбросы о росте напряжения на границе с Украиной, особенно в Житомирской области, из-за усиления линии разграничения со стороны нашего государства. На самом же деле эти заявления больше похожи на тезисы "откуда готовилось наступление", которые только оправдывают причастность Беларуси к нападению на Украину.

Украина же делает то, что необходимо для защиты собственных территорий, в том числе, усиливая границу. Об этом в комментарии "Телеграфу" сказал спикер ГНСУ Андрей Демченко.

По его словам, Беларусь прибегает ко всем возможным вбросам и наговорила столько, что уже сама могла запутаться в собственных тезисах. Но в сухом итоге это все опять очень напоминает тезисы о том, "откуда готовилось нападение", даже, может, уже и карты нарисовали.

"Приятно, конечно, что они не забывают о нашем государстве, но пусть не переживают. Украина не представляет для них угрозы, мы наоборот вынуждены обороняться, в т.ч. и на белорусском направлении, ведь Беларусь продолжает поддерживать террористов и в свое время открыла российским захватчикам свою границу. Украина защищает и будет защищать свои территории от нападения врагов", — сказал спикер.

Демченко отметил, что рассказы об оружии и якобы средствах террора со стороны Украины полностью "в стиле Беларуси". Однако направление со стороны Беларуси будет считаться угрожающим до тех пор, пока эта страна будет поддерживать Россию. А значит, граница нуждается в усилении защиты.

"При всем этом, пока Беларусь будет находиться в орбите влияния страны-террористки, до тех пор для Украины это направление будет оставаться угрожающим, и мы будем делать все от нас зависимое и необходимое, чтобы усиливать нашу защиту. А что делать с оккупантами, которые заходят на нашу землю, украинские воины хорошо знают. Кроме этого, если Беларусь не обратила внимание, наше государство также наращивает оборонительные фортификационные способности. И никаких провокационных действий в этом нет, пока Беларусь будет подыгрывать преступным действиям Кремля", — резюмировал спикер.

Ранее "Телеграф" писал, что, по мнению президента Владимира Зеленского, белорусскому народу следует начать переговоры насчет вступления в ЕС после освобождения от российской де-факто оккупации.

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#Беларусь #Граница #ГПСУ #Андрей Демченко