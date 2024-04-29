"Жодного ракетного удару з боку Білорусі по Києву не могло бути". У ГУР відреагували на погрози білорусів

Таким чином Лукашенко хоче лише показати себе союзником РФ

Джерела "Телеграфу" у ГУР не підтверджують вірогідність ракетних ударів зі сторони Білорусі по київських лікарнях.

"Звичайно, ніякого ракетного удару з боку Білорусі по Києву не могло бути за визначенням", — говорить співрозмовник.

25 квітня керівник білоруського КДБ Іван Тертель заявив, що нібито в дитячих лікарнях Києва "ховаються терористи". Він назвав конкретні адреси, додавши, що "терористів настигне покарання".

У КМДА було прийнято рішення про евакуацію хворих дітей з лікарень. Хоча в СБУ також спростували загрозу обстрілів.

Співрозмовник в розвідці уточнив, що подібні заяви робляться для того, аби показати росіянам, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко залишається союзником Кремля. "Але разом з тим особливо ж нічого не відбувається", — додає джерело, пояснюючи, що Білорусь наразі не готується до будь-яких обстрілів Києва.