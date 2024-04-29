"Никакого ракетного удара со стороны Беларуси по Киеву не могло быть". В ГУР отреагировали на угрозы белорусов

Таким образом, Лукашенко лишь хочет показать себя союзником РФ

Источники "Телеграфа" в ГУР не подтверждают вероятность ракетных ударов со стороны Белоруссии по киевским больницам.

"Конечно, никакого ракетного удара со стороны Беларуси по Киеву не могло быть по определению", — говорит собеседник.

25 апреля руководитель белорусского КГБ Иван Тертель заявил, что якобы в детских больницах Киева "прячутся террористы". Он назвал конкретные адреса, добавив, что "террористов настигнет наказание".

В КГГА было принято решение об эвакуации больных детей из больниц. Хотя в СБУ также опровергли угрозу обстрелов.

Собеседник в разведке уточнил, что подобные заявления делаются для того, чтобы показать россиянам, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко остается союзником Кремля. "Но вместе с тем особенно ничего не происходит", — добавляет источник, объясняя, что Беларусь пока не готовится к каким-либо обстрелам Киева.