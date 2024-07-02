Белорусские войска приведены в высокую боеготовность: Лукашенко рассказал, что происходит на границе с Украиной
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На позиции вывели ракетные комплексы
Белорусские пограничники переведены на усиленный вариант несения службы возле границы с Украиной. Также войска ПВО и ВВС Беларуси и России приведены в высокую боеготовность, на позиции выведены РСЗВ "Полонез" и РК "Искандер".
Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, пишут местные СМИ. В то же время он отметил, что РБ не собирается вступать ни в какие боевые действия.
"Очень активизировались наши соседи в последние несколько дней. И наши военные сразу это заметили. Мы ни в коем случае не должны допустить никакой эскалации и никакого обострения. Я хочу, чтобы украинское руководство это услышало", – заявил Лукашенко.
Он отметил, что "НАТО не хочет заканчивать войну в Украине и хочет втянуть в боевые действия и Беларусь". При этом Лукашенко заявил, что не допустит этого.
"Я вам гарантирую, что никаких столкновений на границе с Украиной мы не допустим. Их не будет", – сказал он.
Напомним, в конце июня в Беларуси началась внезапная проверка армии. Там также заявили, что на границе с Житомирской областью якобы появились бойцы "Русского добровольческого корпуса" (РДК).