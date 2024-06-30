"Ви можете зачепити тригери": доброволець пояснив, як рідним та оточуючим коректно спілкуватися з військовими

Родичі або друзі мають розуміти, що коли хлопець так поводиться, то не треба з нього витягувати слова із міркувань, що йому легше буде

Якщо боєць почав говорити про війну — потрібно дозволити йому говорити лише те, що він хоче, і так багато, як він може. Самому випитувати не потрібно, адже можна зачепити ці тригери.

Про це заявив медик-стрілець Олександр Роменський (позивний "Артист") в ексклюзивному інтервʼю "Телеграфу", відповідаючи на питання, як розмовляти з військовими.

"Коли ми згадуємо між собою, військовими, то контролюємо ці моменти й не чіпаємо того, чого не хочемо. Але коли людина починає лізти із запитаннями, то може не спеціально, але зайти за межі, і тому починається агресія", — заявив він.

За його словами, хтось з військових мовчить і все в собі переживає, і від нього нереально щось почути. Але, як сказав Олександр Роменський, родичі або друзі мають розуміти, що коли хлопець так поводиться, то не треба з нього витягувати слова із міркувань, що йому легше буде.

"Ми ж самі знаємо, як нам краще, і саме так і робимо", — каже медик-стрілець.

Завершуючи відповідати на питання про те, як розмовляти з військовими, він додав наступне: "Якщо мені легше виговоритись чи пережити щось у собі, то я сам виберу. Не треба нічого з мене витягувати насильно. Повністю зрозуміти все одно ніхто не зможе, окрім тих, хто там був. Можна проявити емпатію, турботу, але повністю провідчувати те саме ніхто не зможе".

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