"Потрібно мати повагу": доброволець "намалював" цивільним "червоні лінії"

Деякі речі були ненормальними до повномасштабної війни, а зараз вони неприпустимі

Люди повинні поважати інших і розуміти, що навколо можуть бути військові та цивільні з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР). Тому не варто ставити гучний вихлоп на транспорт, запускати салюти.

Це було неправильно навіть у цивільному житті до початку повномасштабної війни. Про це медик-стрілець Олександр "Артист" Роменський розповів в інтерв’ю "Телеграфу" під назвою "Не розпитуйте, а будьте поруч і чекайте": доброволець пояснив, як спілкуватися з бійцями з ПТСР".

"Людям потрібно мати повагу і людяність одне до одного. Байдуже, ти військовий чи — ні. Зараз не говоримо навіть про війну. Коли людина ставить надто гучний вихлоп на машину чи мотоцикл, прямо трубу, яка "гатить" на весь район, то це навіть до війни у цивільному житті було ненормально. Так само як салюти. Я не розумію, чим мотивуються люди в такі моменти", — сказав доброволець.

Якщо у мирному цивільному житті це було неприпустимо, то під час війни тим паче. Від цього страждають не лише дорослі з ПТСР, а й діти. Доброволець розповів про свого дворічного племінника, який криком реагує на сигнал повітряної тривоги.

"Зараз це ще більше ненормально, бо діти теж такого не витримують. От у мене племінник, якому два роки, коли чує сигнал тривоги — кричить. Дитині два роки, а в нього вже є розуміння, що таке загроза. Зараз багато людей з окупованих територій приїхали теж із ПТСР. Хлопці з фронту. Такі моменти, вони ненормальні", — сказав "Артист".

Доброволець провів "червоні лінії" цивільним і зазначив, що військові намагаються ставитись до громадян з розумінням. Наприклад, не говорять кожному, що йому треба йти в окоп. Тому кожен повинен поважати інших.

"Якщо ми намагаємось до вас (цивільних. — Ред.) із розумінням ставитись, не говоримо кожному йти в окоп, а просто хочемо якоїсь емпатії до того, що з нами сталось. Якщо ми будемо один одного поважати, підтримувати, то з цього щось і вийде", — сказав Роменський.

Він також зачепив тему війни та депутатів. За думкою добровольця, не варто звертати провину на інших. Кожен повинен сам себе запитувати, що він робить для перемоги.

"А коли кожен живе і звертає всю провину на інших, то потрібно себе частіше запитувати, що ти робиш для перемоги. Політики і депутати завжди історично робили одне й те саме. Коли у твій дім зайде ворог, то теж будеш чекати, доки депутати підуть воювати?", — сказав Роменський.

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