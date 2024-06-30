"Нужно иметь уважение": доброволец "нарисовал" гражданским "красные линии"

Некоторые вещи были ненормальными до полномасштабной войны, а сейчас они недопустимы

Люди должны уважать других и понимать, что вокруг могут быть военные и гражданские с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Поэтому не стоит ставить громкий выхлоп на транспорт, запускать салюты.

Это было неправильно даже в гражданской жизни до начала полномасштабной войны. Об этом медик-стрелок Александр "Артист" Роменский рассказал в интервью "Телеграфу" под названием "Не расспрашивайте, а будьте рядом и ждите": доброволец объяснил, как общаться с бойцами с ПТСР".

"Людям нужно иметь уважение и человечность друг к другу. Не важно, ты военный или — нет. Сейчас не говорим даже о войне. Когда человек ставит слишком громкий выхлоп на машину или мотоцикл, прямо трубу, которая "гатит" на весь район, то это даже до войны в гражданской жизни было ненормально. Как и салюты. Я не понимаю, чем мотивируются люди в такие моменты", — сказал доброволец.

Если в мирной гражданской жизни это было недопустимо, то во время войны тем более. От этого страдают не только взрослые из ПТСР, но и дети. Доброволец рассказал о своем двухлетнем племяннике, который криком реагирует на сигнал воздушной тревоги.

"Сейчас это еще больше ненормально, потому что дети тоже такого не выдерживают. Вот у меня племянник, которому два года, когда слышит сигнал тревоги — кричит. Ребенку два года, а у него уже есть понимание, что такое угроза. Сейчас много людей из оккупированных территорий приехали тоже из ПТСР. Ребята с фронта. Такие моменты, они ненормальные", — сказал "Артист".

Доброволец провел "красные линии" гражданским и отметил, что военные пытаются относиться к гражданам с пониманием. К примеру, не говорят каждому, что ему нужно идти в окоп. Поэтому каждый должен уважать других.

"Если мы стараемся к вам (гражданским. — Ред.) с пониманием относиться, не говорим каждому идти в окоп, а просто хотим какой-то эмпатии к тому, что с нами произошло. Если мы будем друг друга уважать, поддерживать, то из этого что-то и получится", — сказал Роменский.

Он также затронул тему войны и депутатов. По мнению добровольца, не стоит сворачивать вину на других. Каждый должен сам себя спрашивать, что он делает для победы.

"А когда каждый живет и сворачивает всю вину на других, то нужно себя чаще спрашивать, что ты делаешь для победы. Политики и депутаты всегда исторически делали одно и то же. Когда в твой дом войдет враг, то тоже будешь ждать, пока депутаты пойдут воевать?", — сказал Роменский.

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