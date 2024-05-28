Четыре фронта Украины и ошибка Кремля: анализ от ветерана внешней разведки

В Москве явно нервничают и порой действуют непродуманно

В попытке сломить сопротивление Украины Россия использует все инструменты, включая военный, дипломатический, пропагандистский, экономический и так далее. Потеряв на третьем году широкомасштабной агрессии более полумиллиона человек, страна-агрессор собирает новую группировку войск, надеясь растянуть фронт и прорвать его хоть где-то.

Параллельно с этим РФ истерически качает тему переговоров, но исключительно на своих условиях. Ситуацию на разных фронтах российско-украинской войны "Телеграфу" прокомментировал ветеран Службы внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

Если говорить о военных фронтах, ситуация сложная, отмечает генерал. Но он акцентирует: принимаемые меры позволили не только сдержать новую волну российского наступления, но и постепенно оттеснить врага в районе Волчанска. Ломая его планы по оккупации Харькова и области.

"Тяжелейшие бои идут в Донецкой области, в небольшой части Луганской, которая остается под нашим контролем. Россияне давят, имеют некоторые тактические успехи, захватывают небольшие поселки очень высокой ценой. Хотят выйти на админграницы этих двух областей. После чего Кремль еще сильнее начнет бить во все колокола – мол, давайте скорее замораживать ситуацию, вести переговоры. Но переговоры, понятно, на условиях Путина. С оставлением за РФ всех оккупированных ею территорий. Что, конечно, нас не устраивает", – поясняет Василий Богдан.

То, что оживились поставки вооружений и боеприпасов от партнеров, позволяет ВСУ решительнее действовать на фронте. И рекордные цифры потерь противника говорят сами за себя, констатирует эксперт.

По его мнению, Кремль явно нервничает. И действует порой непродуманно. Что, конечно, нам на руку.

"Обнадеживают подвижки, которые происходят в сознании западных политиков, таких крупных фигур как госсекретарь США Блинкен, генсек НАТО Столтенберг, которые начали лоббировать идею разрешить Украине бить западным оружием по военным целям на территории РФ. Тот же президент Франции Макрон стал намного решительнее в заявлениях и действиях. Некоторые подвижки есть в позиции канцлера Германии Шольца. Всё это дает основания говорить, что на дипломатическом фронте лед не просто тронулся, а что мы скоро можем почувствовать мощный ледоход, который утопит российскую недоимперию", – считает генерал.

В то же время, продолжает ветеран внешней разведки, видна и тревожная тенденция. На фронте информационном.

"На разных уровнях, в разных западных СМИ появляются явно проплаченные, пролоббированные РФ материалы. То немецкое издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на "западные спецслужбы" напишет, что до конца года Украине грозят большие потери территории. Дескать, ресурсов у РФ куда больше, а потому лучше пытаться договориться.

То американская The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома рассказывает, что там якобы размышляют над "заморозкой" войны в Украине по корейскому сценарию. То французские медиа выдадут нечто паническое по ситуации на фронте и необходимости переговоров.

Выглядит всё это как навеянное кремлевской агентурой и лоббистами. К таким материалам следует относиться очень придирчиво, скептически, – подчеркивает Василий Богдан. – Понятно, что это вражеская ИПСО".

К сожалению, отмечает эксперт, некоторые западные политики также делают порой непродуманные заявления.

"К примеру, президент Чехии, наш хороший друг Петр Павел сказал недавно, что Украине вряд ли удастся вернуть все свои территории. Тогда как весь коллективный Запад, НАТО в целом стоит на позиции, что Украина обязательно освободит все свои территории, в соответствии с международным правом, в рамках границ 1991 года. Зачем же позволять себе подобные сомнения? Ведь это дает возможность Кремлю и его сателлитам использовать подобные заявления в свою пользу", – поясняет генерал.

По его словам, важно, чтоб наши медийные институты, военно-политическое руководство, дипломатия, все структуры, призванные противодействовать российским ИПСО, развернутым РФ против Украины и коллективного Запада, активно реагировали. Быстро и взвешенно развенчивая ложь и нарративы, которые Кремль всеми способами старается насаждать по всему миру.

Василий Богдан акцентирует – в ответ на новые угрозы со стороны РФ, все политико-дипломатические, милитарные усилия Украины и наших партнеров должны быть направлены на то, чтоб разорвать автократическую коалицию. Особенно это касается альянса России с Китаем, уточняет эксперт. И это уже фронт глобальной безопасности. Ресурсы КНР могут помочь РФ продолжать агрессию против Украины еще некоторое время, далее ломать структуру современного миропорядка.

"На Западе это понимают, – уверен ветеран внешней разведки. – Потому на разных площадках ведут работу с КНР, пытаясь сдержать ее. Не допустить того рокового решения, которое может привести к полноценной Третьей мировой (скорее всего – ядерной) войне. Хотя, безусловно, визиты Си в Москву, Путина – в Пекин, недавние военно-морские учения Китая вокруг Тайваня свидетельствуют, что автократичные КНР и РФ о чем-то договорились в контексте поддержки друг друга.

В то же время, зная историческую политику Китая, его тактику и стратегию, можно предположить, что он не станет помогать России в ущерб своим интересам. Следовательно – не пойдет на шаги, которые приведут к разрыву его отношений с Западом, где основные рынки для КНР, где – технологии, где – кредиты, инвесторы. Всё, что способствует экономическому росту Китая".