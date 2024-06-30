"Вы можете задеть триггеры": доброволец объяснил, как родным и окружающим корректно общаться с военными

Родственники или друзья должны понимать, что если парень так себя ведет, то не надо из него извлекать слова из соображений, что ему легче будет

Если боец начал говорить о войне — нужно разрешить ему говорить только то, что он хочет, и так много, как он может. Самому выпрашивать не нужно, ведь можно задеть эти триггеры.

Об этом заявил медик-стрелок Александр Роменский (позывной "Артист") в эксклюзивном интервью "Телеграфу" , отвечая на вопрос, как разговаривать с военными.

"Когда мы вспоминаем между собой, военными, то контролируем эти моменты и не трогаем того, чего не хотим. Но когда человек начинает лезть с вопросами, может не специально, но зайти за пределы, и поэтому начинается агрессия", — заявил он.

По его словам, кто-то из военных молчит и все в себе переживает, и от него невозможно что-то услышать. Но, как сказал Александр Роменский, родственники или друзья должны понимать, что если парень так себя ведет, то не надо из него извлекать слова из соображений, что ему будет легче.

"Мы же сами знаем, как нам лучше, и именно, так и делаем", — говорит медик-стрелок.

Завершая отвечать на вопрос о том, как разговаривать с военными, он добавил следующее: "Если мне легче выговориться или пережить что-нибудь в себе, то я сам выберу. Не надо ничего из меня вытаскивать насильно. Полностью понять все равно никто не сможет, кроме тех, кто там был. Можно проявить эмпатию, заботу, но полностью прочувствовать то же никто не сможет".

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