Після удару по військовому аеродрому: Росія знову атакувала Полтавщину балістикою, всі подробиці

Росія знову запустила балістику

У Полтавській області через день після російського удару по летовищу у Миргороді знову гримлять вибухи. У повітряному просторі регіону фіксують активність ворожих безпілотників.

Про це повідомляє популярний український моніторинговий паблік "Николаевский Ванек". Слід зазначити, що 13:35 у регіоні було оголошено тривогу. У Повітряних силах повідомили про загрозу балістики з боку РФ. Ще через кілька хвилин військові написали наступне повідомлення: "Полтава — в укриття".

За даними "Николаевского Ванька", в області було зафіксовано вибух. Також моніторинг повідомляє, що над областю "висить" розвідувальний безпілотник супротивника.

Подробиць про наслідки вибуху поки що не надходило.

Важливо нагадати, увечері 1 липня у російському сегменті мережі почали поширювати відеозапис, на якому, як стверджується, зафільмовано знищення певної кількості українських Су-27 на аеродромі у Миргороді. Незабаром цю інформацію вже підтвердили представники ЗСУ. За словами Юрія Ігната, окупанти справді завдали удару по місцю базування української авіації за допомогою балістики. Однак, зазначив він, масштаб втрат не такий великий, як про це говорять росіяни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ЗСУ іронічно прокоментували удар по Миргороду подробицями атаки на Крим.