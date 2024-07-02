После удара по военному аэродрому: в Полтавской области взрывы из-за новой российской атаки, подробности

Россия снова запустила баллистику

В Полтавской области спустя день после российского удара по аэродрому в Миргороде снова гремят взрывы. В воздушном пространстве региона фиксируют активность вражеских беспилотников.

Об этом сообщает популярный украинский мониторинговый паблик "Николаевский Ванек". Следует отметить, что 13:35 в регионе была объявлена тревога. В Воздушных силах сообщили об угрозе баллистики со стороны РФ. Спустя еще несколько минут военные написали следующее сообщение: "Полтава — в укрытие".

По данным "Николаевского Ванька", в области был зафиксирован взрыв. Также мониторинг сообщает, что над областью "висит" разведывательный беспилотник противника.

Подробностей о последствиях взрыва пока не поступало.

Важно напомнить, что вечером 1 июля в российском сегменте сети начали распространять видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлено уничтожение определенного количества украинских Су-27 на аэродроме в Миргороде. Вскоре эту информацию уже подтвердили и представители ВСУ. По словам Юрия Игната оккупанты действительно нанесли удар по месту базирования украинской авиации с помощью баллистики. Однако, отметил он, масштаб потерь не такой большой, как об этом говорят россияне.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ВСУ иронично прокомментировали удар по Миргороду подробностями атаки на Крым.