Россияне разгоняют по сети видео удара по аэродрому в Миргороде: что известно

В Украине напомнили, что источник видео любит делать информационные вбросы

В российском сегменте сети начали распространять видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлено уничтожение определенного количества украинских Су-27. Утверждается, что кадры были сделаны с российского дрона над Миргородом.

Изначально кадрами поделился российский пропагандистский канал Fighterbomber, однако позже они были распространены и по украинскому сегменту сети. Согласно его заявлению, там было уничтожено 4 самолета Су-27 и еще два получили повреждения. Также пропагандист сообщает о том, что якобы там погибло много личного состава.

"Телеграф" обратился за комментарием к Генштабу ВСУ, однако пока не получил ответа.

Вместе с тем, telegram-канал "Николаевский Ванек", который, как считается, связан с Силами обороны юга, отмечает, что сообщения россиян сильно преувеличены.

В частности там отмечают, что поврежденные самолеты там есть, но не в таком количестве, как сообщили россияне. Также в сообщении указано, что потерь среди личного состава нет.

Автор канала раскритиковал местное командование за то, что не приняли соответствующих мер, зная, что над городом "висит" российский беспилотник.

Высказался об этом видео и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, который напомнил, что Fighterbomber совсем недавно уже облажался с заявлениями о "сбитом над Черным морем американским беспилотником".

Напомним, 10 июня россияне тоже запустили по Украине ракеты, а их главной целью был город Миргород. Тогда они так же использовали баллистические ракеты из комплекса "Искандер".