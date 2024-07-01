Россияне в очередной раз обстреляли Миргород: почему враг регулярно атакует этот город (фото)

Возле города находится важный объект

В понедельник, 1 июля, российские оккупанты совершили очередную ракетную атаку на Украину. В частности, взрывы прогремели в Миргороде Полтавской области

По предварительной информации, россияне ударили ракетами "Искандер-М" с кассетной боевой частью. По данным местных Telegram-каналов, враг выпустил три таких ракеты.

Также сообщалось, что российский разведывательный БПЛА над Миргородом фиксировал последствия удара. Также в сети появились фото, где видно, как после удара в небо поднимается густой дым. В то же время, официальной информации о пострадавших и разрушениях в городе не поступало.

Следует отметить, что россияне регулярно обстреливают Миргород. Дело в том, что вблизи города расположена военно-воздушная база. Там находится 831-я бригада тактической авиации — авиасоединение Воздушных сил Вооруженных сил Украины, входящее в Воздушное командование "Центр".

Миргород на карте

Напомним, 10 июня россияне запустили по Украине ракеты, а их целью стал город Миргород Полтавской области. Предварительно известно, что они использовали баллистические ракеты из комплекса "Искандер".