Росіяни вчергове обстріляли Миргород: чому ворог регулярно атакує це місто (фото)

Біля міста знаходиться важливий об'єкт

У понеділок, 1 липня, російські окупанти здійснили чергову ракетну атаку на Україну. Зокрема, вибухи пролунали у Миргороді Полтавської області

За попередньою інформацією, росіяни ударили ракетами "Іскандер-М" з касетною бойовою частиною. За даними місцевих Telegram-каналів, ворог випустив три таких ракети.

Також повідомлялося, що російський розвідувальний БпЛА над Миргородом фіксував наслідки удару. Також у мережі з'явилися фото, на яких видно, як після удару у небо підіймається густий дим. Водночас офіційної інформації про постраждалих та руйнування у місті не надходило.

Варто зазначити, що росіяни регулярно обстрілюють Миргород. Річ у тім що поблизу міста розташована військово-повітряна база. Там заходиться 831-ша бригада тактичної авіації — авіаз'єднання Повітряних сил Збройних сил України, що входить до Повітряного командування "Центр".

Миргород на мапі

Нагадаємо, 10 червня росіяни запустили по Україні ракети, а їхньою метою стало місто Миргород, що на Полтавщині. Попередньо відомо, що вони використовували балістичні ракети із комплексу Іскандер.