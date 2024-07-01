Вечірній обстріл Києва: якою зброєю росіяни атакували столицю

Речник Повітряних сил прокоментував останню ворожу атаку

Під час ракетної атаки 30 червня росіяни випустили на Київ крилаті ракети "Іскандер-К". Протиповітряній обороні вдалося ліквідувати дві цілі.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону. Скільки всього було випущено ракет, речник не зазначив.

Також Євлаш прокоментував зміну тактики росіян під час обстрілу столиці.

"Переважно противник атакує вночі, цього разу вони завдали удару увечері, в неділю, теплого літнього дня, коли було багато людей", — розповів речник Повітряних сил.

Євлаш додав, що сьогоднішня ніч була відносно спокійною, окупанти не застосовували шахеди для ударів по Україні. Проте залишається активність російської стратегічної авіації.

Зазначимо, "Іскандер" – це вид балістичної ракети малої дальності, розроблених в Росії. Їх основне призначення – знищення наземних цілей, таких як командні пункти, пускові установки ракет, аеродроми, склади боєприпасів та інші важливі об'єкти.

Існує два основних типи ракет "Іскандер-М" (балістична) і "Іскандер-К" (крилата ракета).

Характеристики ракети "Іскандер-К", якою РФ атакувала Київ

Дальність дії:

500 км (9М728)

1500 км (9М729 — експортна версія)

Бойова частина: 480 кг, звичайна або ядерна

Швидкість польоту: до 900 км/год

Висота польоту: до 7 км

Система наведення: інерційна з коригуванням за допомогою ГЛОНАСС/GPS

Характеристики "Іскандер" в порівнянні з американською ракетою "ATACMS"

Нагадуємо, ввечері 30 червня росіяни обстріляли Київ. Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі.

Після влучення виникла пожежа в одній із багатоповерхівок, проте її швидко локалізували. Також сталася часткова руйнація балконів на двох поверхах, і є загроза руйнування ще на одному поверсі.

Також на Київщині в результаті ворожого обстрілу пошкоджена пожежна частина. Вибуховою хвилею вибито скло та частково вікна, пошкоджено стелі.

Наслідки ворожої атаки

У ДСНС зазначають, що в момент удару рятувальники знаходилися в укритті, ніхто не постраждав.

Раніше "Телеграф" писав, хто відповідатиме за відновлення квартир, які постраждали внаслідок ворожої атаки на Київ. Депутатка міськради зазначила, що влада візьме на себе зобов'язання щодо відшкодування збитків.