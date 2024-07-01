В Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу: в чому справа

Під час тривог українців просять перебувати у безпечних місцях

Об 11:44 у понеділок, 1 липня, у частині України оголошено повітряну тривогу. Зокрема небезпека існувала для Києва. Об 11:57 почалися відбої повітряної тривоги. Проте за кілька хвилин вона знов почала ширитися через загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.

"Ракетна небезпека для північних областей, де оголошено повітряну тривогу!", — попередили у Повітряних силах України.

За даними моніторінгових каналів, російський винищувач СУ-34 перебував поруч із кордоном у Сумській області. Він міг здійснити пуски Х-59/69.

Крім того, моніторінги повідомили про пуск ракети в напрямку Миргорода. Невдовзі ціль припинила своє існування. Проте небезпека у таких випадках залишається до відбою повітряної тривоги. До офіційного відбою тривоги укриття залишати не можна.

"Пролунав вибух у Миргороді. Попередньо застосовано 9м723 "Іскандер-М" з району Курської обл", — повідомив моніторінговий канал.

До слова, під час своїх бомбардувань України, росіяни нерідко б'ють по своїх, "гублячи" планерні бомби над своїми ж територіями. Понад 38 бомб впали в Бєлгородській області на кордоні з Україною між квітнем 2023 і квітнем 2024 року. Проте більшість з них так і не вибухнули.

Як розповідав "Телеграф", близько 2-ої години ночі у понеділок, 1 липня, росіяни обстріляли Дніпро балістичними ракетами. Ворог цілив по місту балістикою. Внаслідок російської атаки постраждали 7 людей, серед яких хлопець 15 років. Пошкоджено магазини та будинки мирних мешканців.