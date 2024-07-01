В Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу: в чем дело

Во время тревог украинцев просят находиться в безопасных местах

В 11:44 в понедельник, 1 июля, в части Украины объявлена воздушная тревога. В частности, опасность существовала для Киева. В 11:57 начались отбои воздушной тревоги. Однако через несколько минут она снова начала распространяться из-за угрозы применения баллистического вооружения с северо-востока.

"Ракетная опасность для северных областей, где объявлена воздушная тревога! ", — предупредили в Воздушных силах Украины.

По данным мониторинговых каналов, российский истребитель СУ-34 находился рядом с границей в Сумской области. Он мог совершить пуски Х-59/69.

Кроме того, мониторинги сообщили о пуске ракеты в направлении Миргорода. Вскоре цель прекратила свое существование. Однако опасность в этих случаях остается до отбоя воздушной тревоги. До официального отбоя тревоги укрытие оставлять нельзя.

"Прозвучал взрыв в Миргороде. Предварительно применен 9м723 "Искандер-М" из района Курской обл", — сообщил мониторинговый канал.

К слову, во время своих бомбардировок Украины россияне нередко бьют по своим, "теряя" планерные бомбы над своими же территориями. Более 38 бомб упали в Белгородской области на границе с Украиной между апрелем 2023 года и апрелем 2024 года. Однако большинство из них так и не взорвались.

Как рассказывал "Телеграф", около 2 часов ночи в понедельник, 1 июля, россияне обстреляли Днепр баллистическими ракетами. Враг целился по городу баллистику. В результате российской атаки пострадали 7 человек, среди которых парень 15 лет. Повреждены магазины и дома мирных жителей.