Сколько бомб Россия "потеряла" над своей территорией: The Washington Post получил доступ к тайному документу

Большинство бомб обнаружили гражданские лица

Россияне неоднократно "теряли" планерные бомбы над своими же территориями во время атак на Украину. Только за год не менее 38 бомб упали над Белгородской областью.

Об этом пишет The Washington Post, опираясь на внутренние документы властей Белгородщины, которые издание получило. В них указаны места падения, а также вопросы обезвреживания и эвакуации в случае чрезвычайной ситуации.

Согласно документу, более 38 бомб упали в Белгородской области на границе с Украиной между апрелем 2023 года и апрелем 2024 года. Однако большинство из них так и не взорвалось.

Над Белгородом непосредственно было "потеряно" по меньшей мере четыре бомбы. Еще семь были найдены в пригороде. Наибольшее количество бомб, 11, упали в приграничном Грайворонском районе, в то же время некоторые из них не удалось найти из-за "сложной оперативной обстановки".

В документе, который перехватила украинская разведка и передала The Washington Post, есть таблица инцидентов со ссылками на чрезвычайные постановления об уничтожении бомб и эвакуации.

Отмечается, что большинство бомб обнаружили гражданские лица – лесники, фермеры или жители окрестных сел. В то же время, Министерство обороны РФ не знало, когда точно были запущены бомбы, то есть некоторые из них могли находиться там в течение длительного времени.

Издание утверждает, что росмедиа Astra подтвердила большинство инцидентов, описанных в документе. Так как они совпадают с теми, которые медиа получило от местных органов власти и с сообщениями в местных средствах массовой информации.

О большинстве случаев "потери" бомб над территорией РФ местные власти молчат. Они сообщают лишь о "несчастных случаях", обвиняя в них украинские обстрелы или просто не сообщая о различных взрывах, прогремевших в регионе, особенно в последнее время.

Заметим, Astra подсчитала, что Россия случайно сбросила более сотни бомб на собственную территорию, а также на оккупированные районы на востоке Украины за последние четыре месяца – в тот же период наблюдалось значительное увеличение использования планерных бомб.

Издание обратилось к российскому правительству за комментарием, но оно не ответило на вопрос о документе или сообщениях о неудачном применении планерных бомб.

Ранее "Телеграф" писал, что власти Белгородщины выдали 83-летней жительнице огнетушитель, чтобы тушить пожары после прилетов.