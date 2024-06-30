Люди недовольны таким "подарком"

В России не перестают удивлять своими поступками и отношением к жителям пограничных городов. Не успели мы отойти от новости о полотенце за убитого сына на так называемой "эс-ве-о", то в РФ снова пробили дно. Так, в воскресенье 30 июня 83-летней жители Белгородской области России выдали огнетушитель, чтобы она самостоятельно тушила пожары после прилетов.

Об этом сообщают РосСМИ.

Кроме этого, ранее стало известно, что в приграничные населенные пункты не будут выезжать пожарные. Причиной тому является опасность ударов БПЛА.

На видео, которое опубликовали к сообщению слышать, что женщина выразила свое недовольство, мол, как пожилой человек собрался самостоятельно бегать и тушить пожары.

"Бабе Шуре 84-й год. Она будет лазать по крыше и бегать по соседям тушить дома", — говорит женщина на видео.

Следует добавить, что расстояние от Харькова до Белгорода около 80 км. Эти приграничные области России всегда подвергаются атаке БПЛА. К слову, даже сами россияне часто выпускают бомбы или ракеты, падающие в этой зоне.

Напомним, что ночью с 29 на 30 июня было очень неспокойно в нескольких приграничных регионах России. Сообщения об атаке беспилотников поступали из Брянской и Курской областей, а также из временно контролируемой российскими террористами Белгородской области.

Следует добавить и то, что в российском городе Шебекино Белгородской области, на которую россияне регулярно роняют авиабомбы, упал целый подъезд дома. Предварительно известно, что в результате инцидента пострадали.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия за три месяца десятки раз бомбила Белгородскую область.