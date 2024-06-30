Допомога, схожа на знущання: влада Бєлгородщини видала 83-річній жительці вогнегасник, аби гасити пожежі після прильотів (відео)

Люди невдоволені таким "подарунком"

В Росії не перестають дивувати своїми вчинками та відношенням до жителів прикордонних міст. Не встигли ми відійти від новини про рушник за вбитого сина на так званій "ес-ве-о", то в РФ знову пробили дно. Так, у неділю 30 червня, 83-річній мешканці Бєлгородської області Росії видали вогнегасник, щоб вона самостійно гасила пожежі після прильотів.

Про це повідомляють росЗМІ.

Окрім цього, раніше стало відомо, що до прикордонних населених пунктів не виїжджатимуть пожежники. Причиною цього є небезпека ударів БПЛА.

На відео, яке опублікували до допису чути, що жінка висловила своє невдоволення, мовляв, як людина похилого віку зібралась самотужки бігати та гасити пожежі.

"Бабє Шурє 84-ий рік. Вона буде лазити по даху і бігати по сусідах тушити будинки", — каже жінка на відео.

Варто додати, що відстань від Харкова до Бєлгорода близько 80 км. Ці прикордонні області Росії завжди піддаються атаці БПЛА. До слова навіть самі росіяни часто випускають бомби чи ракети, які падають у цій зоні.

Нагадаємо, що вночі з 29 на 30 червня було дуже неспокійно у кількох прикордонних регіонах Росії. Повідомлення про атаку безпілотників надходили з Брянської та Курської областей, а також з тимчасово контрольованої російськими терористами Бєлгородської області.

Варто додати і те, що у російському місті Шебекіно Білгородської області, на яку росіяни регулярно упускають авіабомби, впав цілий під’їзд будинку. Попередньо відомо, що внаслідок інциденту є постраждалі.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія за три місяці десятки разів бомбила Бєлгородську область.