Россияне активизировались на нескольких направлениях: в Генштабе рассказали, где было горячее (карта)

Россияне за минувшие сутки совершили около 100 атак

За минувшие сутки враг нанес по позициям украинских войск и населенным пунктам три ракетных удара, с применением четырех ракет, 59 авиационных ударов (суммарно 89 КАБ). Кроме того, россияне совершили около 4600 обстрелов, 94 из них — из реактивных систем залпового огня.

Такое количество атак и разнообразие использованного оружия указывает на значительные усилия агрессора с целью нанести максимальный ущерб украинским позициям и гражданской инфраструктуре. Об этом заявили в Генштабе ВСУ в утренней сводке в Facebook.

Особенно тревожно использование управляемых авиабомб, которые могут наносить значительные разрушения, и большое количество обстрелов из РСЗО, которые способны поражать большие площади.

Ведь авиационным ударам противника подверглись районы населенных пунктов: Старица, Волчанск, Гурьев Казачок, Липцы, Токаревка Вторая, Веселое, Нескучное, Дергачи, Слобожанское Харьковской области и город Харьков; Сергеевка, Райгородка Луганской области; Серебрянское лесничество; Лиман, Ямполь, Нью-Йорк, Железное, Торецк, Воздвиженка, Миролюбовка, Желательное, Ивановка, Старомайорское Донецкой области; Бургунка Херсонской области; Тамарино Николаевской области.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, всего произошло 16 боевых столкновений. Бои шли, в частности, в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Глубокое.

На Купянском направлении количество атак за сутки составило 10. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки и Песчаного Харьковской области; Стельмаховка Луганская область.

На Лиманском направлении наши войска отразили 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Невское, Макеевка Луганской области и Торское Донецкой области.

На Северском направлении Силами обороны обтбиты восемь штурмовых действий вблизи Спорного, Верхнекаменского и Выемки Донецкой области.

На Краматорском направлении бойцы ВСУ пресекли 10 попыток противника прорвать оборону в районах Клещиевки, Нового и Временного Яра Донецкой области.

На Торецком направлении враг совершил семь атак неподалеку от населенных пунктов Южное, Северное и Торецк.

Штурмовые действия врага были зафиксированы в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеньевка, Прогресс, Новоселовка Первая и Сокол Донецкой области. Захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Невельское, Георгиевка, Красногоровка, Парасковеевка и Константиновка, где враг 17 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Армянском направлении агрессор совершил 12 штурмов наших позиций возле Водяного, Константиновки и Макаровки Донецкой области.

На Гуляйпольском направлении противник пытался наступать неподалеку от Волшебного Запорожской области.

На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения в районах Малой Токмачки и Роботиного Запорожской области.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в воскресенье, 30 июня, еще раз россияне атаковали Харьков. Местные жители услышали взрывы примерно в 16:30, после обстрела управляемыми авиационными бомбами (КАБ) горело отделение почты и семь грузовых автомобилей .