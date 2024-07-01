Скільки бомб Росія "загубила" над своєю територією: The Washington Post отримав доступ до таємного документа

Більшість бомб виявили цивільні особи

Росіяни неодноразово "губили" планерні бомби над своїми ж територіями під час атак на Україну. Тільки протягом року щонайменше 38 бомб впали на Бєлгородській області.

Про це пише The Washington Post, спираючись на внутрішні документи влади Бєлгородщини, які видання отримало. Зазначається, що в них вказані місця падіння, а також питання знешкодження та евакуації у разі надзвичайної ситуації.

Згідно з документом, понад 38 бомб впали в Бєлгородській області на кордоні з Україною між квітнем 2023 і квітнем 2024 року. Проте більшість з них так і не вибухнули.

Над Бєлгородом безпосередньо було "загублено" щонайменше чотири бомби. Ще сім були знайдені в передмісті. Найбільша кількість бомб, аж 11, впали в прикордонному Грайворонському районі, водночас деякі з них не вдалося знайти через "складну оперативну обстановку".

У документі, який перехопила українська розвідка і передала The Washington Post, є таблиця інцидентів з посиланнями на надзвичайні постанови про знешкодження бомб та евакуацію.

Зазначається, що більшість бомб виявили цивільні особи – лісники, фермери або мешканці навколишніх сіл. Водночас Міністерство оборони РФ не знало, коли точно були запущені бомби, тобто деякі з них могли перебувати там протягом тривалого часу.

Видання стверджує, що російська Astra підтвердила більшість інцидентів, описаних у документі. Адже вони збігаються з тими, які медіа отримало від місцевих органів влади та з повідомленнями у місцевих засобах масової інформації.

Про більшість випадків "загублення" бомб над територією РФ місцева влада мовчить. Вона повідомляє лише про "нещасні випадки", звинувачуючи в них українські обстріли або просто не повідомляючи про різні вибухи, що прогриміли в регіоні, особливо останнім часом.

Зауважимо, Astra підрахувала, що Росія випадково скинула понад сотню бомб на власну територію, а також на окуповані райони на сході України за останні чотири місяці – в той самий період, коли спостерігалося значне збільшення використання планерних бомб.

Видання звернулось до російського уряду за коментарем, але він не відповів на питання щодо документа або повідомлень про невдале застосування планерних бомб.

Раніше "Телеграф" писав, що влада Бєлгородщини видала 83-річній жительці вогнегасник, аби гасити пожежі після прильотів.