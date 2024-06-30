У Києві російська ракета пошкодила багатоповерхівку: ексклюзивний фоторепортаж із місця подій

Все обійшлося руйнуванням кількох балконів

Російські окупанти увечері 30 червня обстріляли Київ. Попередньо відомо, що всі ракети було збито, проте уламки пошкодили один із будинків в Оболонському районі.

На місці події відвідав кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. За його словами, у постраждалому будинку було знищено кілька балконів.

За даними міського голови Віталія Кличка, після влучення там виникла пожежа, проте її швидко локалізували та загасили. Рятувальники продовжують перевіряти квартири, вони повідомляють, що сталася часткова руйнація балконів на двох поверхах, і є загроза руйнування ще на одному поверсі.

Усього було евакуйовано 10 людей. Також повідомляється про п’ятьох постраждалих, усі вони жінки з гострою реакцією на стрес.

Одну жінку похилого віку довелося госпіталізувати, а інші отримали допомогу на місці.

Попередньо відомо, що уламки не зачепили несучі конструкції.

"У нас алгоритм відпрацьовано, розгорнутий штаб, встановлюються масштаби пошкоджень, встановлюється рівень загрози для самого будинку. Ми виходимо з того, що конструкційних пошкоджень немає, пожежа загашена, безпосередніх постраждалих немає", — розповів голова Оболонської РВА Кирило Фесик.

Як повідомлялося раніше, росіяни в неділю, 30 червня, також вдарили по Харкову, де керована авіабомба зруйнувала будівлю "Нової пошти". Повідомляється, що зараз відомо про одного загиблого та дев’ятьох постраждалих, серед яких є дитина.