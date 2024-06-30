В Киеве российская ракета повредила многоэтажку: эксклюзивный фоторепортаж с места событий

Все обошлось разрушением нескольких балконов

Российские оккупанты вечером 30 июня обстреляли Киев. Предварительно известно, что все ракеты были сбиты, однако обломки повредили один из домов в Оболонском районе.

На месте происшествия побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. По его словам, в пострадавшем доме были уничтожены несколько балконов.

Согласно данным городского главы Виталия Кличко, после попадания там возник пожар, однако его быстро локализировали и потушили. Спасатели продолжают проверять квартиры, они сообщают, что произошло частичное разрушение балконов на двух этажах, и есть угроза разрушения на еще одном этаже.

Всего было эвакуировано 10 человек. Также сообщается о пятерых пострадавших, все они женщины с острой реакцией на стресс.

Одну пожилую женщину пришлось госпитализировать, а остальные получили помощь на месте.

Предварительно известно, что обломки не задели несущие конструкции.

"У нас алгоритм отработан, развернут штаб, устанавливаются масштабы повреждений, устанавливается уровень угрозы для самого дома. Мы исходим из того, что контрукционных повреждений нет, пожар потушен, непосредственных пострадавших нет", — рассказал "Телеграфу" глава Оболонской РВА Кирилл Фесик.

Как сообщалось ранее, россияне в воскресенье, 30 июня, также ударили по Харькову, где управляемой авиабомбой разрушили здание "Новой почты". Сообщается, что в настоящий момент известно об одном погибшем и девяти пострадавших, среди которых есть ребенок.