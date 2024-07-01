Вечерний обстрел Киева: каким оружием россияне атаковали столицу

Спикер Воздушных сил прокомментировал последнюю вражескую атаку

Во время ракетной атаки 30 июня россияне выпустили по Киеву крылатые ракеты "Искандер-К". Противовоздушной обороне удалось ликвидировать две цели.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире национального телемарафона. Сколько всего было выпущено ракет, он не отметил.

Также Евлаш прокомментировал изменение тактики россиян при обстреле столицы.

"Предпочтительно противник атакует ночью, на этот раз они нанесли удар вечером, в воскресенье, теплого летнего дня, когда было много людей", — рассказал спикер Воздушных сил.

Евлаш добавил, что сегодняшняя ночь была относительно спокойной, оккупанты не применяли шахеды для ударов по Украине. Однако остается активность российской стратегической авиации.

Отметим, "Искандер" — вид баллистической ракеты малой дальности, разработанных в России. Их основное предназначение – уничтожение наземных целей, таких как командные пункты, пусковые установки ракет, аэродромы, склады боеприпасов и другие важные объекты.

Существует два основных типа ракет "Искандер-М" (баллистическая) и "Искандер-К" (крылатая ракета).

Характеристики ракеты "Искандер-К", которой атаковали Киев

Дальность действия:

500 км (9М728)

1500 км (9М729 — экспортная версия)

Боевая часть: 480 кг, обычная или ядерная

Скорость полета: до 900 км/ч

Высота полета: до 7 км.

Система наведения: инерционная с корректировкой с помощью ГЛОНАСС/GPS

Характеристики "Искандер" по сравнению с американской ракетой "ATACMS"

Напомним, вечером 30 июня россияне обстреляли Киев. В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Оболонском районе.

После попадания возник пожар в одной из многоэтажек, однако его быстро локализовали. Также произошло частичное разрушение балконов на двух этажах, и есть угроза разрушения еще на одном этаже.

Также в Киевской области в результате вражеского обстрела повреждена пожарная часть. Взрывной волной выбиты стекла и частично окна, повреждены потолки.

Последствия вражеской атаки

В ГСЧС отмечают, что в момент удара спасатели находились в укрытии, никто не пострадал.

Ранее "Телеграф" писал, кто будет отвечать за восстановление квартир, пострадавших в результате вражеской атаки на Киев. Депутат городской рады отметила, что власти возьмут на себя обязательства по возмещению ущерба.