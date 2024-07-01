Росіяни розганяють по мережі відео удару по аеродрому у Миргороді: що відомо

В Україні нагадали, що джерело відео любить робити інформаційні вкидання

У російському сегменті мережі почали розповсюджувати відеозапис, на якому, як стверджується, відображено знищення певної кількості українських Су-27. Стверджується, що кадри було зроблено з російського дрона над Миргородом.

Спочатку кадрами поділився російський пропагандистський канал Fighterbomber, проте пізніше вони були поширені і в українському сегменту мережі. Згідно з його заявою, там було знищено 4 літаки Су-27 і ще два отримали пошкодження. Також пропагандист повідомляє про те, що нібито там загинуло багато особового складу.

"Телеграф" звернувся за коментарем до Генштабу ЗСУ, проте поки що не отримав відповіді.

Водночас telegram-канал "Николаевский Ванёк", який, як вважається, пов’язаний із Силами оборони півдня, зазначає, що повідомлення росіян сильно перебільшені.

Зокрема, там відзначається, що пошкоджені літаки є, але не в такій кількості, як повідомили росіяни. Також у повідомленні вказано, що втрат серед особового складу немає.

Автор каналу розкритикував місцеве командування за те, що не вжили відповідних заходів, знаючи, що над містом "висить" російський безпілотник.

Висловився про це відео і радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, який нагадав, що Fighterbomber зовсім недавно облажався із заявами про "збитий над Чорним морем американський безпілотник".

Нагадаємо, 10 червня росіяни теж запустили по Україні ракети, а їхньою головною ціллю було місто Миргород. Тоді вони також використовували балістичні ракети з комплексу "Іскандер".