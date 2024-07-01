"Такого ще не бачили": надпотужний приліт у Криму потрапив на відео, гарячі подробиці нової атаки на окупантів

Місцеві повідомляють про приліт у Балаклаві

Потужні вибухи та сильне задимлення внаслідок "роботи російської ППО", яка традиційно збила все, що тільки можна було збити. У понеділок, 1 липня, в тимчасово окупований Крим завітала "бавовна".

Про це повідомляють одразу кілька кримських пабліків у Telegram. Зазначається, що потужні вибухи чули в районі Севастополя.

"Також російська ППО стріляла в районі Сапун-гори", — повідомляють місцеві пабліки.

О 19:03 стало відомо про "успішне відпрацювання" російської ППО. Місцеві повідомляють про приліт у Балаклаві та публікують світлини з неабияким задимленням.

"І десь там росППО якраз стояла. Схоже, собою й відбила атаку", — пишуть у пабліках.

Задимлення у вигляді гарненької медузи піднімається у місці прильоту. У пабліках пишуть, що акурат над місцем дислокації ППО, в районі російської військової частини.

Водночас підписники пабліку "Кримський вітер" повідомили, що нібито прилетіло у військову частину росіян, що знаходиться в районі Карані (Флотське). Окупанти мають там позицію на Караньських висотах.

Також у мережі вже з'явилося відео прильоту. Вочевидь вибух був неабиякої сили.

Водночас пропагандистські пабліки в Telegram традиційно повідомили про те, що російська ППО збила всі цілі, а саме чотири ракети. За словами пропагандистів уламки попадали в прибережній зоні.

Вочевидь російські пропагандисти настільки звикли називати чорне білим і навпаки, що публікуючи відео з очевидним прильотом, вони пишуть, "у небі над Севастополем видно роботу ППО". При цьому, на відео неозброєним оком видно, що чорний дим валить безпосередньо з місця прильоту, а інверсійних слідів роботи ППО у небі навіть не видно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що 30 червня, в окупованому Криму місцеві повідомляли про вибухи. Повітряна тривога у Севастополі лунала понад годину.