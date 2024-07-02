"Обстановка остается сложной": Сырский назвал две основные проблемы на фронте

Главком посетил подразделения на фронте

Пока перед украинскими военными на фронте стоят две основные проблемы. В то же время на стороне Сил обороны есть и преимущество.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Он отметил, что неделю работал на Восточном фронте и побывал практически во всех бригадах Покровского, Кураховского, Времевского, Торецкого, Краматорского направлений, а также тех, которые ведут бои в Волчанске и под Харьковом.

"Цель моей работы по-прежнему состоит в изучении обстановки непосредственно в районах боевых действий, оперативном решении проблемных вопросов без бюрократических процедур, изучении боевого опыта наших войск и внедрении его в процесс подготовки военнослужащих и подразделений, а также оказании действенной помощи командирам в планировании и ведении боевых действий", — отметил Сырский.

Главком подчеркнул, что в настоящее время основным проблемным вопросом для командиров любого уровня является комплектование частей и подразделений мотивированными, качественно подготовленными военнослужащими. Еще одним проблемным вопросом, по его словам, является обеспечение современными средствами РЭБ и военной ПВО, способной эффективно бороться с БПЛА противника.

"В то же время на нашей стороне есть преимущество в количестве и качестве боевых коптеров, прежде всего бомберов и FPV-дронов, и мастерство операторов, которые их применяют. Это залог нашего успеха и сохранения жизни бойцов", — подчеркнул Сырский.

Ранее "Телеграф" писал, что военный обозреватель Александр Коваленко объяснил, почему сейчас Украине не выгодно вытеснять россиян из Харьковщины.