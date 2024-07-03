Долетіли аж до Москви: вночі Росію атакували безпілотники – і в небі, і на морі

"Мінвбивств" РФ традиційно звинувачує у всьому "київський режим"

Російське міністерство оборони заявило, що територію Росії в ніч на середу, 3 липня, атакували БПЛА та безекіпажні катери. Один безпілотник, за їхньою заявою, був знищений аж над Московською областю.

Міноборони РФ традиційно звинувачує в атаці так званий "київський режим". За інформацією відомства, чергові засоби ППО знищили п’ять безпілотників над територією Бєлгородської області. Ще чотири БПЛА нібито збиті над територією Брянської області, і один ударний дрон знищено над територією Московської області.

"Крім того, черговими вогневими засобами в акваторії Чорного моря знищено два безекіпажні катери, які прямували в напрямку Новоросійська", — додали у "мінвбивств".

Важливо мати на увазі, що російська влада регулярно подає спотворену інформацію. Тому реальна картина може кардинально відрізнятись від їхніх заяв.

Як повідомляв "Телеграф", у Новоросійську, який минулої ночі був атакований морськими дронами, лунали вибухи і було чути стрілянину. Після атаки там спалахнула пожежа. Можливо, незабаром ми дізнаємося, чим саме Росія "знищила два безекіпажні катери".