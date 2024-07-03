Війна — день 861: окупанти тиснуть на Донбасі, а на кордоні з Білоруссю зростає напруга

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують вести наступ на ряді напрямків, а основну увагу приділяють Покровському. При цьому ситуація на фронті різко загострилася також на Торецькому та Сіверському напрямках. При цьому також зростає напруга на кордоні з Білоруссю, яка в останні дні привела до бойової готовності війська, ППО та ракетні сили.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 3 липня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 У разі приходу до влади кандидат у президенти США Дональд Трамп може "віддати" частину української території Росії, повідомляє Politico

00:00 Заступник представника Державного департаменту США Ведант Патель відреагував на пропозицію прем’єра Угорщини Віктора Орбана про припинення вогню в Україні.

"Ми (США — ред.) і НАТО чітко заявили, що тут насправді лише одне рішення: Російська Федерація просто має вийти з території України", — сказав Патель.

З ситуацією в Україні за 30 червня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 858: росіяни тиснуть під Покровськом, але ЗСУ завдають ударів у відповідь

Про те, що відбувалося 1 липня, читайте у матеріалі: Війна — день 859: окупанти готуються до битви за Торецьк та бомбять міста

Про новини та події 2 липня ми розповідали тут: Війна — день 860: Росія посилює тиск на українські позиції, але б’є рекорди втрат