Росіяни намагаються просунутись одразу в декількох місцях: де найгарячіше на фронті (карти боїв)

За добу відбулось майже 200 бойових зіткнень

Триває 860 доба повномасштабного російського вторгнення. Загарбники намагаються найбільш активно тиснути на Покровському напрямку.

Про це інформує Генштаб ЗСУ. Зазначається, що протягом минулої доби зафіксовано 189 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку українські оборонці відбивали 49 атак окупантів поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Новоселівка Перша, Сокіл, Восход, Яснобродівка і Нетайлове Донецької області.

На Торецькому напрямку росіяни здійснили 28 атак у районах населених пунктів Торецьк, Північне, Південне, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Сіверському напрямку Сили обори відбили 21 атаку в районах Білогорівки Луганської області, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Спірного та Виїмки Донецької області.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала 17. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Берестового та Піщаного Харківської області; Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку ЗСУ стали на заваді 16 штурмовим діям противника в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське і Торське Луганської області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Георгіївка, Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог 10 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку ворог здійснив 14 штурмів наших позицій в районі Водяного, Макарівки та Урожайного Донецької області.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили 7 спроб противника прорвати оборону наших захисників в районах Кліщіївки і Нового Донецької області.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії за підтримки авіації. Загалом тут відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Глибоке.

Раніше "Телеграф" писав, що Олександр Коваленко, військовий оглядач, пояснив, чому зараз Україні не вигідно витісняти росіян з Харківщини.