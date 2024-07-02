Россияне пытаются продвинуться сразу в нескольких местах: где горячее всего на фронте (карты боев)

За сутки произошло почти 200 боевых столкновений

Идут 860 сутки полномасштабного российского вторжения. Захватчики пытаются наиболее активно давить на Покровском направлении.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Отмечается, что за прошедшие сутки зафиксировано 189 боевых столкновений.

На Покровском направлении украинские защитники отбивали 49 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеньевка, Новоселовка Первая, Сокол, Восход, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.

На Торецком направлении россияне совершили 28 атак в районах населенных пунктов Торецк, Северное, Южное, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Северском направлении Силы оборы отразили 21 атаку в районах Белогоровки Луганской области, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Спорного и Выемки Донецкой области.

На Купянском направлении количество боевых столкновений в сутки составило 17. Силы обороны отражали атаки врага в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Берестового и Песчаного Харьковской области; Стельмаховка Луганская область.

На Лиманском направлении ВСУ помешали 16 штурмовым действиям противника в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское и Торское Луганской области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка, Парасковеевка и Константиновка, где враг 10 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении враг совершил 14 штурмов наших позиций в районе Водяного, Макаровки и Урожайного Донецкой области.

На Краматорском направлении украинские защитники пресекли 7 попыток противника прорвать оборону наших защитников в районах Клищиевки и Нового Донецкой области.

В Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия при поддержке авиации. В общей сложности здесь произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Глубокое.

Ранее "Телеграф" писал, что Александр Коваленко, военный обозреватель, объяснил, почему сейчас Украине не выгодно вытеснять россиян из Харьковщины.