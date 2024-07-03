У Дніпрі пролунали вибухи: що відомо (фото)

Ворог влаштував комбіновану атаку на місто

Близько 8:46 у середу, 3 липня, у Дніпрі пролунали вибухи. У цей момент в області біло оголошено повітряну тривогу. Ворог масовано атакував місто "шахедами" та ракетами.

Як повідомили кореспонденти "Телеграфу", пролунало два вибухи. Вони були дуже гучними. Одразу після 9:00 сталися ще вибухи. За словами наших журналістів, безпілотники літають просто над містом.

"Дніпро — група ударних БпЛА у напрямку міста із заходу!", — попередили трохи згодом у Повітряних силах України.

Після вибуху в небо здійнявся стовп диму. У мережі з'явилося фото.

О 9:06 у ПС попередили, що в напрямку Дніпра летить ракета. Жителів закликали перебувати в укриттях. За даними моніторінгів, на місто можуть рухатися декілька ракет. Це можуть бути Х-59.

Тривогу в Дніпропетровській області оголосили о 8:33. Повідомлялося про рух в напрямку Дніпропетровщини двох груп "шахедів" — з Кіровоградської та Херсонської областей.

Варто зазначити, що зазвичай росіяни атакують Україну безпілотниками вночі, або рано вранці. Однак у середу ворог запустив безпілотники вже зранку.

Як повідомляв "Телеграф", близько 2 години ночі у понеділок, 1 липня, росіяни обстріляли Дніпро балістичними ракетами. Внаслідок удару було пошкоджено супермаркет та інші магазини, які розташовані поблизу. Також постраждали будинки – ударною хвилею пошкодило вікна. У місті постраждали 7 людей, серед яких хлопець 15 років.