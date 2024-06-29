"Усі ми зачерствіли": мер Дніпра Філатов емоційно відреагував на удар росіян по багатоповерхівці

Він також поділився тим, що зведення про наслідки ударів стали частиною його буденності

Міський голова Дніпра Борис Філатов емоційно відреагував на влучання російської ракети у житлову багатоповерхівку Дніпра. Він зауважив, як за роки повномасштабної війни Росії проти України "зачерствіли" люди.

Про це він написав у Telegram. Буденністю Філатова стали зведення про постраждалих від ударів і наслідки російських атак.

"Сиджу вночі, продивляюся довідки та короткі доповіді підлеглих. І раптом ловлю себе на думці, як всі ми зачерствіли за ці два з половиною роки. Як виживання в реаліях війни атрофувало будь-яке емоційне сприйняття. Щодня ми гортаємо стрічки новин. Читаємо про нові удари та руйнування, про загиблих та поранених. І з кожним таким повідомленням ми просто губимося в потоці емоцій. Своїх і чужих. Потопаємо у воронці болю та люті, що поглинають все навколо себе.

І коли чергова бл@дська російська ракета влучає в житловий будинок, і ти дізнаєшся, що кількість загиблих, "на щастя", не вимірюється десятками, ти усвідомлюєш, наскільки страшний та спотворений сенс має це "на щастя". Хоча могло ж бути набагато гірше. І так вже було. В нашому сьогоденні це трапляється постійно", — пише Філатов.

Мер Дніпра також поділився тим, що його буденність стали таблиці зі зведеннями про постраждалих від ударів.

"Така тепер буденність, де знання лише примножують печаль. Де перед тобою лежать стовпчики таблиць. "Дівчинка, 7 місяців, стан середній — отруєння продуктами горіння". "Жінка, 30 років, стан важкий — політравма, відкритий перелом". "Жінка, 78 років, стан середній — гіпертонічний криз та ситуаційна реакція". Вони йдуть далі і далі за номерами. Імена і висновки лікарів, за якими стоять безвинні життя, понівечені цією війною", — йдеться у повідомленні.

За словами Філатова, попри те, що він не коментує прильоти та останнім часом не частий гість інформаційного простору, інколи йому "хочеться кричати".

"Хоча інколи я хочу кричати. Давати десятки інтервʼю і писати стільки ж постів. Але мої емоції нікому не допоможуть. Бо моє завдання — допомагати розбирати завали. Стиснувши зуби, читати зведення та розміщувати постраждалих в міських лікарнях. Давати розпорядження та слідкувати за їх виконанням. Щоб бодай якось наблизити той час, коли буденність стане іншою", — пише він.

Раніше "Телеграф" писав, що рятувальники всю ніч розбирали завали багатоповерхівки у Дніпрі. Станом на ранок 29 червня відомо про загиблого та 12 постраждалих, зниклими вважаються 5 людей.