"Все мы очерствели": мэр Днепра Филатов эмоционально отреагировал на удар россиян по многоэтажке

Он также поделился тем, что сводки о последствиях ударов стали частью его обыденности

Мэр Днепра Борис Филатов эмоционально отреагировал на попадание российской ракеты в жилую многоэтажку Днепра. Он отметил, как за годы полномасштабной войны России против Украины "очерствели" люди.

Об этом он написал в Telegram. Повседневностью Филатова стали сводки о пострадавших от ударов и последствиях русских атак.

"Сижу ночью, просматриваю сводки и краткие доклады подчиненных. И, вдруг, ловлю себя на мысли, как все мы очерствели за эти два с половиной года. Как выживание в реалиях войны атрофировало любое эмоциональное восприятие. Каждый день мы листаем новостные ленты. Читаем о новых ударах и разрушения, о погибших и раненых. И с каждым таким сообщением мы просто теряемся в потоке эмоций. Своих и чужих. Утопаем в воронке боли и ярости, поглощающие все вокруг себя.

И когда очередная бл@дская российская ракета попадает в жилой дом, и ты узнаешь, что количество погибших, "к счастью", не измеряется десятками, ты осознаешь, насколько страшный и обезображенный смысл имеет это "к счастью". Хотя могло же быть гораздо хуже. И так было. В нашем настоящем это случается постоянно", — пишет Филатов.

Мэр Днепра также поделился тем, что его обыденность стали таблицами со сводками о пострадавших от ударов.

"Такая теперь обыденность, где знания только приумножают печаль. Где перед тобой лежат столбики таблиц. "Девочка, 7 месяцев, состояние среднее — отравление продуктами горения". "Женщина, 30 лет, состояние тяжелое — политравма, открытый перелом". "Женщина, 78 лет, состояние среднее — гипертонический криз и ситуационная реакция". Они идут дальше и дальше по номерам. Имена и заключения врачей, за которыми стоят невинные жизни, изуродованные этой войной", — говорится в сообщении.

По словам Филатова, несмотря на то, что он не комментирует прилеты и в последнее время не частый гость информационного пространства, иногда ему "хочется кричать".

"Хотя иногда я хочу кричать. Давать десятки интервью и писать столько же постов. Но мои эмоции никому не помогут. Потому что моя задача — помогать разбирать завалы. Сжав зубы, читать сводки и размещать пострадавших в городских больницах. Давать распоряжения и следить за их исполнением. Чтобы хоть как-то приблизить то время, когда обыденность станет другой", — пишет он.

Ранее "Телеграф" писал, что спасатели всю ночь разбирали завалы многоэтажки в Днепре. По состоянию на утро 29 июня известно о погибшем и 12 пострадавших, пропавшими считаются 5 человек.