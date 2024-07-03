Розбитий торговий центр, загиблі та поранені: як виглядає Дніпро після ракетної атаки РФ (відео)

На місці ракетної атаки медики надають психологічну допомогу

Внаслідок нової масованої атаки РФ на Дніпро у місті було пошкоджено торговий центр, АЗС, а також безліч автомобілів громадян. На жаль, є також загиблі та постраждалі.

У Дніпропетровській обласній раді показали страшні фото наслідків чергового терористичного акту росіян. За словами голови ДГС Миколи Лукашука, зараз усі наслідки нової атаки продовжують встановлюватися.

Однак нагадаємо, що за словами мера міста Бориса Філатова, вже зараз відомо , що загинули троє людей. За попередньою інформацією, є 18 постраждалих. Серед них – 14-річна дівчинка.

"Знову масована атака! Ворог ударив по Дніпру ракетами і БПЛА. Так зараз виглядає один із торгових центрів міста. Розбиті автомобілі, вікна, зачепило заправну станцію", — розповідає Лукашук.

За словами журналістів "Суспільного", зараз на місці ракетної атаки медики надають психологічну допомогу, власники пошкоджених магазинів прибирають уламки та підраховують збитки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому Росія б’є по Дніпру та Миргороду, експерт назвав цілі атак.