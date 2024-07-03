Є загиблі та багато постраждалих: стали відомі наслідки атаки по Дніпру (відео)
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По місту вдарили ракети та безпілотники
У Дніпрі в результаті атаки російських окупантів містом 3 липня є загиблі. Росіяни забрали життя у мирних людей.
Про це у своєму Telegram-каналі написав міський голова Дніпра Борис Філатов. Він записав відео з місця події.
Мер розповів про наслідки обстрілу.
Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак по місту вдарили ракети та безпілотники. Вже відомо, що загинули троє людей. За попередньою інформацією, є 18 постраждалих. Серед них – 14-річна дівчинка.
Також внаслідок атаки сталося кілька пожеж на території Дніпра. Є руйнування.
Більш детальна інформація наразі встановлюється.
Очевидці у мережі повідомляють, що вулиці, де є прильоти, перекрили машини швидкої допомоги.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що внаслідок терористичної атаки з боку російських окупантів по Дніпру у місті пошкоджено торговий центр, ресторан швидкого харчування, магазини, банк тощо. У деяких будинках вибило вікна. Також було пошкоджено велику кількість автомобілів, які були припарковані на вулиці.