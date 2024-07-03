Є загиблі та багато постраждалих: стали відомі наслідки атаки по Дніпру (відео)

По місту вдарили ракети та безпілотники

У Дніпрі в результаті атаки російських окупантів містом 3 липня є загиблі. Росіяни забрали життя у мирних людей.

Про це у своєму Telegram-каналі написав міський голова Дніпра Борис Філатов. Він записав відео з місця події.

Мер розповів про наслідки обстрілу.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак по місту вдарили ракети та безпілотники. Вже відомо, що загинули троє людей. За попередньою інформацією, є 18 постраждалих. Серед них – 14-річна дівчинка.

Також внаслідок атаки сталося кілька пожеж на території Дніпра. Є руйнування.

Більш детальна інформація наразі встановлюється.

Очевидці у мережі повідомляють, що вулиці, де є прильоти, перекрили машини швидкої допомоги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що внаслідок терористичної атаки з боку російських окупантів по Дніпру у місті пошкоджено торговий центр, ресторан швидкого харчування, магазини, банк тощо. У деяких будинках вибило вікна. Також було пошкоджено велику кількість автомобілів, які були припарковані на вулиці.