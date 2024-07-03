Есть погибшие и много пострадавших: стали известны последствия атаки по Днепру (видео)

По городу ударили ракеты и беспилотники

В Днепре в результате атаки российских оккупантов по городу 3 июля есть погибшие. Россияне отобрали жизни у мирных людей.

Об этом в своем Telegram-канале написал городской глава Днепра Борис Филатов. Он записал видео с места происшествия.

Мэр рассказал о последствиях обстрела.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, по городу ударили ракеты и беспилотники. Уже известно, что погибли три человека. По предварительной информации, есть 18 пострадавших. Среди них — 14-летняя девочка.

Также в результате атаки произошло несколько пожаров на территории Днепра. Есть разрушения.

Более детальная информация на данный момент устанавливается.

Очевидцы в сети сообщают, что улицы, где есть прилеты, перекрыли машины скорой помощи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в результате террористической атаки со стороны росссийских оккупантов по Днепру в городе поврежден торговый центр, ресторан быстрого питания, магазины, банк и так далее. В некоторых зданиях выбило окна. Также были повреждены множество автомобилей, которые были припаркованы на улице.