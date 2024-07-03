Повреждены ТРЦ, McDonald's, Roshen и не только: последствия масштабной атаки по Днепру (фото, видео)

Детальная информация о происшествии устанавливается

В результате дроновой и ракетной атаки по Днепру, которую российские оккупанты совершили 3 июля, в городе есть большие разрушения. Над местами прилетов столбы черного дыма.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа". Также соответствующая информация уже стала заполонять сеть.

На опубликованных фото и видео видно, что в результате обстрела был поврежден торгово-развлекательный центр. К слову, он пострадал уже во второй раз за время полномасштабной войны. Прилет по нему ранее был 29 декабря 2023 года.

Всего несколько месяцев назад этот ТРЦ возобновил работу, но не в полном объеме. Однако 3 июля здание снова попало под вражеский обстрел.

Кроме того, в некоторых зданиях выбило окна. Также были повреждены множество автомобилей, которые были припаркованы на улице. Люди находят по городу обломки после атаки.

Как сообщает "Суспільне", возле одного из медучреждений Днепра начался пожар после обстрела.

В сети появляться информация о пострадавших. Однако официальных данных по этому поводу пока нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 28 июня российские захватчики ударили по Днепру. Был прилет по многоэтажному дому. В результате есть погибшие и пострадавшие.