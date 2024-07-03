Пошкоджено ТРЦ, McDonald’s, Roshen і не тільки: наслідки масштабної атаки по Дніпру (фото, відео)

Детальна інформація про подію встановлюється

Внаслідок дронової та ракетної атаки по Дніпру, яку російські окупанти здійснили 3 липня, у місті є великі руйнування. Над місцями прильотів стовпи чорного диму.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа". Також відповідна інформація вже почала заповнювати мережу.

На опублікованих фото та відео видно, що внаслідок обстрілу було пошкоджено торговельно-розважальний центр. До речі, він постраждав уже вдруге під час повномасштабної війни. Приліт по ньому раніше був 29 грудня 2023 року.

Лише кілька місяців тому цей ТРЦ відновив роботу, але не в повному обсязі. Проте 3 липня будівля знову потрапила під ворожий обстріл.

Крім того, у деяких будинках вибило вікна. Також було пошкоджено велику кількість автомобілів, які були припарковані на вулиці. Люди знаходять у місті уламки після атаки.

Як повідомляє "Суспільне", біля однієї з медустанов Дніпра почалася пожежа після обстрілу.

У мережі з’являтиметься інформація про постраждалих. Проте офіційних даних із цього приводу поки що немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 28 червня російські загарбники вдарили по Дніпру. Був приліт багатоповерховим будинком. В результаті є загиблі та постраждалі.