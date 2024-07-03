Разбитый торговый центр, погибшие и раненые: как выглядит Днепр после ракетной атаки РФ (видео)

На месте ракетной атаки медики оказывают психологическую помощь

В результате новой массированной атаки РФ на Днепр в городе был поврежден торговый центр, АЗС, а также множество автомобилей граждан. К сожалению, есть также погибшие и пострадавшие.

В Днепропетровском областном совете показали жуткие фото последствий очередного террористического акта россиян. По словам главы ДОР Николая Лукашука, в настоящий момент все последствия новой атаки продолжают устанавливаться.

Однако напомним, что по словам мэра города Бориса Филатова, уже сейчас известно, что погибли три человека. По предварительной информации, есть 18 пострадавших. Среди них — 14-летняя девочка.

"Снова массированная атака! Враг ударил по Днепру ракетами и БПЛА. Так сейчас выглядит один из торговых центров города. Разбитые автомобили, окна, задело заправочную станцию", — рассказывает Лукашук.

По словам журналистов "Суспільного", сейчас на месте ракетной атаки медики оказывают психологическую помощь, владельцы поврежденных магазинов убирают обломки и подсчитывают ущерб.

Напомним, ранее мы писали о том, почему Россия бьет по Днепру и Миргороду, эксперт назвал цели атак.