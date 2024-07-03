Вночі морські дрони атакували Новоросійськ: лунали вибухи, спалахнула пожежа (відео)

Там ворог тримає свої кораблі

У ніч проти середи, 3 червня, російський Новоросійськ атакували безекіпажні катери. Спалахнула пожежа.

"У Новоросійську відбивають атаку безекіпажних катерів. Прошу зберігати спокій, дотримуватися заходів безпеки, залишатися в безпечних місцях. Не перебувайте на відкритому просторі біля моря", — написав у Telegram голова Новоросійська Андрій Кравченко о 3:03.

Перед цим у місті звучала сирена-попередження про атаку морських дронів. Місцеві пабліки публікують у мережі відео звуків стрілянини та вибухів. Повідомляється, що після атаки сталося займання у горах над Новоросійськом.

Після 4 години Кравченко заявив, що загрозу атаки скасовано. Він додав, що в Новоросійську обмежать вхід на пляжі та набережну після атаки безекіпажних катерів. Це пов'язане з обстеженням акваторії бухти.

Варто зазначити, що росіяни передислокували до порту Новоросійська кораблі Чорноморського флоту з окупованого Криму. У Новоросійську знаходиться військово-морська база Чорноморського флоту. Новоросійський морський порт є найбільшим портом Росії та Чорного моря. Там також є нафтоналивна гавань.

Як повідомляв "Телеграф", Новоросійськ був під атакою і 17 травня. Тоді в місті було чути сильні вибухи, а після одного з них у порту виникла пожежа.