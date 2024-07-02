Чорний дим над містом: у Харкові пролунали вибухи, що відомо (фото)

Подробиці події встановлюються

Під час повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи. Громадян просять залишатися у безпечних місцях. Загроза обстрілу триває вже понад три години.

Про це вдень 2 липня у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. Він не розкрив подробиць атаки, але сказав, що у місті "було гучно".

Водночас у соціальних мережах публікують фото, на яких видно, що над містом здіймається густий чорний дим. При цьому, згідно з цими кадрами, було два прильоти одразу.

До вибухів Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб у бік міста.

Зазначається, що дим помічено неподалік багатоповерхових будинків. Однак наразі точної інформації про обстріл немає.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов попередив, що обласному центру та Харківському району слід бути обережними. До закінчення повітряної тривоги всіх просять перебувати у безпечних місцях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вдень 2 липня російські окупанти вдарили містом Нікополь у Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі. Серед поранених, у тому числі й діти. В обласній адміністрації опублікували фотографії наслідків прильоту. У місті також є руйнування після обстрілу.