Черный дым над городом: в Харькове прогремели взрывы, что известно (фото)

Подробности происшествия устанавливаются

Во время воздушной тревоги в Харькове прогремели взрывы. Граждан просят оставаться в безопасных местах. Угроза обстрела длится уже более трех часов.

Об этом днем 2 июля в своем Telegram-канале сообщил городской глава Харькова Игорь Терехов. Он не раскрыл подробностей атаки, но сказал, что в городе "было громко".

В то же время в социальных сетях публикуют фото, на которых видно, что над городом поднимается густой черный дым. При этом, согласно этим кадрам, было два прилета сразу.

До взрывов Воздушные силы предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб в сторону города.

Отмечается, что дым замечен недалеко от многоэтажных домов. Однако в настоящее время точной информации об обстреле нет.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов предупредил, что областному центру и Харьковскому району следует быть осторожными. До окончания воздушной тревоги всех просят находиться в безопасных местах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что днем 2 июля российские оккупанты ударили по городу Никополь в Днепропетровской области. В результате обстрела есть погибшие и пострадавшие. Среди раненых, в том числе, оказались и дети. В областной администрации опубликовали фотографии последствий прилета. В городе также есть разрушения после обстрела.